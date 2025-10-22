Balkanlar’dan yaklaşan 'Karambol' dalgası, yağmur, fırtına ve ani hava değişimleriyle birlikte kapıda. Uzmanlar ay sonuna dikkat çekiyor.

Balkanlar'dan gelen güçlü soğuk hava dalgası (Karambol etkisi) Türkiye'yi etkisi altına alacak ve sıcaklıklar 5-10 derece arası düşecek.

Yurt genelinde parçalı ve yer yer yoğun bulutlu bir hava beklenirken; Ege, Akdeniz, Marmara’nın güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Yağmur, fırtına ve yüksek kesimlerde kar karışımlı yağışlar bekleniyor. Yağışlar Karadeniz kıyıları ve Ege-Akdeniz'de normallerin üzerinde olacağı öngörülüyor.

MGM, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları yönünde uyarıyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: