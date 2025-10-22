CİMBOM’DA HEDEF GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Süper Lig’de en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, iç sahada müthiş bir form grafiği yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park’ta oynadığı son 29 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Young Boys karşısında alan Cimbom, o maçtan bu yana çıktığı 21 Süper Lig, 5 Avrupa, 2 Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 21 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

BODO/GLIMT MORALLİ GELİYOR

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar yükselen Bodo/Glimt, bu sezon da Norveç Eliteserien’de iddialı konumda.

25. haftası oynanan ligde 1 maç eksiğiyle lider Viking’in 1 puan gerisinde 2. sırada bulunan sarı-siyahlı ekip, son maçında Sarpsborg 08’i 5-2 mağlup ederek İstanbul’a moralli geldi.

TAKIMLARDA SON DURUM

Galatasaray’da savunmanın önemli ismi Singo sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Bodo/Glimt’te ise orta sahanın etkili oyuncularından Saltnes kadroda yer almayacak.

Cimbom, Devler Ligi’ndeki ilk maçında Frankfurt’a 5-1 yenilip, ardından Liverpool’u 1-0 mağlup etti.

Rakip Bodo/Glimt ise Slavia Prag ve Tottenham maçlarından 2-2’lik beraberliklerle ayrıldı.

3. hafta öncesi Galatasaray 3 puanla 21. sırada, Bodo/Glimt ise 2 puanla 24. sırada bulunuyor.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Uğurcan – Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs – Torreira, Lemina – Yunus, İlkay, Barış Alper – Osimhen.

BODO/GLIMT: Haykin – Sjovold, Björtuft, Aleesami, Bjorkan – Evjen, Berg, Fet – Auklend, Hauge, Högh.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma: Galatasaray – Bodo/Glimt

Tarih: 21 Ekim 2025, Salı

Saat: 19.45

Stat: RAMS Park

Hakem: Michael Oliver (İngiltere)

Yayın: TRT 1 & Tabii

Öne Çıkan Bilgiler: