Uzun süredir rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanıyor. Geçen hafta 5.905 TL ile tarihi rekor kıran gram altın salı günü 5.400 TL seviyelerine gerileyerek yatırımcısına 500 TL'den fazla değer kaybettirdi. Ons altın da 4.100 dolar seviyesinin altını test ederek 2013 yılından bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Peki altın piyasasındaki düşüşün nedeni ne? Düşüş devam eder mi, yeni altın fiyatları nasıl olur?

Altın Piyasasındaki Düşüşün Nedeni Ne?

Altın fiyatlarındaki son dönemdeki düşüş, birkaç temel gelişmeye bağlı:

ABD-Çin ilişkileri, küresel ekonomide yalnızca ticaret dengelerini değil, aynı zamanda değerli metaller piyasasını da doğrudan etkiliyor. Bu etki özellikle altın fiyatları üzerinde zaman zaman güçlü dalgalanmalara yol açıyor.

ABD’de hükümetin uzun süre kapalı kalması ve açıklanan güçlü istihdam, büyüme ve enflasyon verileri de altın piyasasını doğrudan etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine ve güvenli liman olan altından çıkmasına neden oluyor.

Bununla birlikte ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonla mücadele kapsamında faizleri uzun süre yüksek tutabileceği sinyalini veriyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir faktör. Bu da altına olan talebi azaltıyor.

Altında Yılbaşından Bu Yana Yüzde 56 Artış

Altın fiyatları jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının güçlü alımlarıyla birlikte bu yıl yüzde 56 yükselerek pazartesi günü 4.381,21 dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaştı.

CANLI ALTIN FİYATLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Yeni Altın Fiyatları Ne Olur?

Dolar/TL kurunun stabil kalması hâlinde gram altın da ons fiyatına paralel hareket etmesi öngörülüyor. 2025 sonuna kadar gram altında 1600–1800 TL bandı bekleniyor. Ancak kurdaki hareketlilik bu aralığı yukarı taşıyabilir.

Gözler ABD Enflasyon Verisinde: Fed Kararı ve Piyasa Beklentileri

Piyasalar, cuma günü ABD’den gelecek enflasyon verilerine odaklanmış durumda. 20 günü aşkın süredir kapalı olan ABD hükümeti nedeniyle belirsizlik sürerken, yatırımcılar 29 Ekim’de açıklanacak Fed faiz kararını da yakından takip ediyor. Fed’den bir faiz indirimi sinyalinin gelmesi, ABD ile Çin arasında adil bir ticaret anlaşması sağlanması durumunda piyasalar açısından normalleşme sürecinin başlaması öngörülebilir.