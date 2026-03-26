Soruşturma Tamamlandı, Dava Açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören’de yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli E.Ç. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme”, “6136 sayılı yasaya muhalefet” ve “zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından dava açıldığı bildirildi.

Olayın Detayları İddianamede Yer Aldı

Başsavcılık açıklamasında, olayın 14 Ocak tarihinde meydana geldiği ve Atlas Çağlayan’ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, suça sürüklenen çocuk E.Ç'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı kesici-delici alet kullanmak suretiyle göğüs bölgesinden yaraladığı, Adli Tıp Kurumunun otopsi raporuna göre, maktul Atlas Çağlayan'ın ölümünün, bu eyleme bağlı, kot kesisi ve iç organ yaralanması sonucu gelişen iç kanama nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir"

Adli Tıp Raporu: Sorumluluk Yetisi Var

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, şüpheli E.Ç.’nin fiilin hukuki sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterli olduğu tespit edildi.

Ayrıca olayda kullanılan bıçağın da 6136 sayılı yasa kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

Sadece Bir Kişiye Yönelik Değil

Soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri ve kamera kayıtlarına göre, şüphelinin olay sırasında başka kişilere yönelik de tehditte bulunduğu belirtildi. Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların beyanlarına göre, suça sürüklenen çocuğun, maktule yönelik bıçaklı saldırısının yanı sıra olay yerinde bulunan D.Ç, Y.O.O, R.O. ve T.U.A. isimli çocuklara da bıçak doğrultmak suretiyle silahla tehditte bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, tutuklu bulunan suça sürüklenen çocuk E.Ç. hakkında, 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenerek, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır"

Yargı Süreci Başlıyor

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dava, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Olayın tüm yönleriyle yargı sürecinde netlik kazanması bekleniyor.