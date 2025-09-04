Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye alışverişleri de yoğunluk kazandı. Ancak kırtasiyeciler, özellikle okul haftasında yaşanan haksız rekabet ve merdiven altı ürünlere karşı velileri uyardı.

Kahramanmaraş Attarlar Odası Başkanı Cuma Güler, yılın 365 günü kırtasiyecilerin gençlerin ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet verdiğini hatırlatarak, Kırtasiyecilik yapan esnaflarımızın yanı sıra, okul dönemi geldiğinde, normalde hiç kırtasiye satmayan üç harfli marketler, bakkallar hatta şekerciler bile defter, kalem, kitap satmaya başlıyor. Bu durum hem haksız rekabet yaratıyor hem de sağlıksız ürünlerin çocuklarımıza ulaşmasına sebep oluyor” dedi.

Cuma Güler, ayrıca Kahramanmaraş ve ilçe belediyelerinin zabıta müdürlüklerine ile Ticaret İl Müdürlüğü personeline çağrıda bulunarak, denetimlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi.