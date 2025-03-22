KAHRAMANMARAŞ (AA) - Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri-Paramedik Derneği (ATTDER) Kahramanmaraş İl Başkanı Hanım Ayşe Büyüktürkmen Karcı, 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.

Karcı, yazılı açıklamasında, sağlık çalışanlarının zorlu çalışma koşullarına rağmen insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak görevlerini sürdürdüğünü belirtti.

Karcı, sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olan acil tıp teknisyenleri ve paramediklerin, insan hayatının en kritik anlarında zamanla yarışarak büyük bir özveriyle görev yaptığını dile getirdi.



Acil sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan meslek gruplarının, gece gündüz demeden görev başında olduğunu ifade eden Karcı, şunları kaydetti:



"Acil sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan meslektaşlarımız, uzun nöbet saatlerine ve zaman zaman karşılaştıkları zorluklara rağmen büyük bir özveriyle çalışıyor. Bir hayatı kurtarmak için verdikleri mücadele, sadece bir meslek değil, insanlığa adanmış bir hizmettir. Bazen bir canı hayata döndürmenin tarifsiz mutluluğunu yaşarken, bazen de tüm çabamıza rağmen kaybetmenin derin üzüntüsünü hissediyoruz. Ancak en büyük gurur kaynağımız, insan hayatını her şeyin önünde tutan meslek aşkımızdır."