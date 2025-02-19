Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi, 6 Şubat depremlerinde büyük kaya kütleleri nedeniyle zarar görmüş yapılarının yerine, modern afet konutlarıyla yeniden can buldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin titiz incelemeleri sonucunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 80 köy evinin inşaatı tamamlandı.

Kaya düşmesi nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Avcılar Mahallesi sakinleri, yeni, güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Teslim edilen konutlar, bölgedeki afetzedelerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve mahallede yeni bir başlangıç yapmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Bu önemli proje, bölgedeki sosyal ve ekonomik yapıyı güçlendirmek için atılan adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.