Adana'da film senaryolarını aratmayan bir hırsızlık olayı gerçekleşti.

Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi, hırsızların hedefi oldu.

AVM ziyaretçi girişine kapatıldıktan sonra kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar, dükkan alarmını aktive etti.

HIRSIZI GÖRDÜLER

Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü.

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

3 KİLO ALTIN VE 100 BİN LİRA ÇALDI

Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı.

Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen hırsız, bulunamadı.

Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.