Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

İtalya - İngiltere maçı 22 Temmuz Salı günü saat 22.00’de, İspanya - Almanya mücadelesi ise 23 Temmuz Çarşamba günü yine 22.00’de başlayacak. Yarı finallerin adresleri Cenevre ve Zürih olurken, büyük final 27 Temmuz Cumartesi günü Basel’de oynanacak. Karşılaşmalar canlı yayınla TRT Spor’da futbolseverlerle buluşacak.

İtalya - İngiltere: Tarih Yazmak İçin Sahada

İtalya, çeyrek finalde Norveç'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İngiltere ise İsveç ile 2-2 berabere kaldığı maçta seri penaltı atışlarında gülen taraf oldu. Bu kritik karşılaşmada gözler, Avrupa futbolunun yükselen iki kadın milli takımında olacak.

İngiltere , turnuvaya Fransa mağlubiyetiyle başlasa da Hollanda ve Galler karşısında galibiyet alarak toparlandı.

İtalya , 1997’den bu yana büyük bir turnuvada yarı finale kalma başarısı gösterememişti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Canlı İzle İçeriği Görüntüle

Teknik direktör Sarina Wiegman, 2017 ve 2022’de iki farklı ülkeyle (Hollanda ve İngiltere) şampiyonluk yaşayan tek kadın teknik direktör olarak tarihe geçmişti.

Almanya - İspanya: Tecrübe ve Yetenek Çarpışıyor

Kadın futbolunun iki güçlü ismi olan Almanya ve İspanya, yarı finalde kozlarını paylaşacak. İspanya, ev sahibi İsviçre’yi 2-0 ile geçerken, Almanya ise Fransa’yı penaltılarla eleyerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Almanya, turnuva tarihinde 8 kez şampiyon oldu ve 12 Avrupa Şampiyonası’nın 11’inde yarı final gördü.

İspanya, henüz bir Avrupa Şampiyonası finali oynamadı ancak son Dünya Kupası ve Uluslar Ligi şampiyonu olarak dikkat çekiyor.

İki takım arasındaki sekiz karşılaşmada Almanya hiç mağlup olmadı. Ancak 2011’de Almanya’nın 38 maçlık Euro galibiyet serisini sonlandıran da İspanya olmuştu.

Final Heyecanı 27 Temmuz’da Basel’de

Women’s Euro 2025’in finali, 27 Temmuz Cumartesi akşamı Basel şehrinde oynanacak. Turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak St. Jakob-Park Stadyumu, Avrupa’nın en büyük kadın futbol organizasyonuna tanıklık edecek. Final karşılaşması da TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.