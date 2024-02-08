Yaşanan asrın felaketinin yıldönümünde deprem şehitleri tek tek anılırken Ayaklıcaoluk ilkokulu ve Ortaokulu da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

“Asrın Felaketi”nde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimlerini okulun dersliklerinde yaşatmak için bir proje gerçekleştirdi.

Kuran tilaveti ve hatim duaları ile başlayan program duygu dolu anlara sahne oldu.

Ayaklıcaoluk ilkokulu/Ortaokulu’nda yapılan törende Okul Müdürü Halil Yalnız “Asrın Felaketi”nde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimlerini okulumuz dersliklerinde yaşatmak için böyle bir proje gerçekleştirdiklerini söyleyerek depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan Çok zor süreçlerden geçtik.” İfadelerini kullandı.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir AKÇİN konuşmasında; “6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi asla unutmayacağız.” dedi.

Programa; Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir AKÇİN ve Ramazan YILDIZ, Memur Sen Konfederasyonu Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Mehmet ÇETİN ve Kadın Komisyon Başkanı Yüksel ESKALEN, bir çok okulun okul müdürleri, müdür yardımcıları ve “Asrın Felaketi”nde aile fertlerini kaybeden acılı deprem şehidi aileleri katıldı.

Program sonunda “Asrın Felaketi”nde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin verildiği derslikler gezilirken şehit yakını aileler ve katılımcılar duygusal anlar yaşadı.