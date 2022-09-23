Ardından, S.S. Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ekrem Karadeniz ve Yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Milletvekili Aycan ve beraberindekiler sanayi alanında incelemelerde bulundular.

Milletvekili Aycan ve beraberindekiler Hep birlikte, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş 'un en prestijli projesi olan 2. Etap Millet Meydanı proje inşaatını ziyareti ederek, proje hakkında bilgiler aldı.

Ayrıca Milletvekili Aycan Tarihi M.Ö 7 ila 8 binli yıllara dayanan Kelibişler Domuztepe Höyüğünde yapılan Arkeopark yapım çalışmalarını yerinde inceleyip bilgiler aldı.

Seraları ile meşhur Kadıoğlu Çiftliği Mahallesinin tarımsal Kalkınma Kooperatifini ve üreten çiftçilerini seraların da ziyaret eden heyet burada üretimle ilgili bilgiler aldı.

Milletvekili Aycan Ziyaretleri kapsamında son olarak, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş 'un hizmete kazandırdığı Su Parkı ve projelerini yerinde inceledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan; “Sayın Belediye Başkanımızla birlikte Türkoğlu’nda incelemelerde bulunduk. Her geldiğimizde Türkoğlu’nun farklı bir güzelliğini görüyoruz.” Dedi.