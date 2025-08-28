Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir bal üreticisinin kovanlarına ayının saldırması sonucu 10 kovan kullanılamaz hale geldi. Olayda üretici yaklaşık 100 bin lira zarar uğradı.

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi Engizek Yaylası’nda meydana geldi. Bal sağım döneminde yaşanan saldırıda, ayı üreticiye ait kovanları parçaladı ve balları yedi. Kovanların tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yaşanan olay, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde arıcılık yapan üreticilerin sık sık karşılaştığı sorunlardan biri olarak dikkat çekiyor. Arıcılar, ayı saldırılarının hem emeklerini hem de maddi birikimlerini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtiyor.

Yetkililerin, bölgede benzer olayların yaşanmaması için tedbir alınması yönünde çalışma başlatabileceği ifade edildi.