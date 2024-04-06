Gerçek yaşanmış bir olayı anlatan Ayla filmi milyonları ağlatmayı başardı. 2017 yılında yılında vizyona giren Ayla filmi 8 ödül almıştı. Başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştı.

Ayla filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri hafızalara kazınan Güney Koreli Kim Seol büyüdü. Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız. İşte İsmail Hacıoğlu'nun eşsiz performansı ile övgüler toplayan Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol'un son haliHikayesi gerçek bir olaya dayanan ve izlenme rekorları kıran Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol şimdi ne yapıyor? Etkili sahneleriyle hafızalarda yer edinen Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdi kocaman oldu..

.Ayla filmi, Kore Savaşı sırasında görevli olan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin savaş meydanında annesi ve babası ölmüş bir kızı bulmasını ve ikilinin hikayesini konu ediniyor.Gerçek yaşanmış bir olayı anlatan Ayla filmi milyonları ağlatmıştı. 2017 yılında yılında vizyona giren Ayla filmi 8 ödül almıştı.

Başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştı.Ayla filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri hafızalara kazınan Güney Koreli Kim Seol büyüdü.Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız.