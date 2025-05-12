"Ayla" filmiyle hikâyesi beyazperdeye aktarılan Koreli Kim Eunja yaşamını yitirdi. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasına göre; Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre oldu.

Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığının da koruma altına aldığı Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti.

Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği, 2017 yılında vefat etmişti.

Türkiye'ye sevgisini son anlarına kadar kaybetmeyen Kim, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu.

Vefat haberinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim'in ailesine taziyelerini iletti.

"Ayla" filminde, Süleyman Dilbirliği'ni; İsmail Hacıoğlu ve Çetin Tekindor canlandırırken, Kim Eunja'ya ise; Kim Seol ile Lee Kyung-Jin hayat vermişti.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan "Ayla" filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu 5 yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile "Ayla" adı verilen kız çocuğunun hikâyesini anlatıyordu.

Eunja Kim, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.