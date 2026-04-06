AYM İptal Talebini Reddetti

Anayasa Mahkemesi, nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köy statüsüne dönüştürülmesini öngören düzenlemeye ilişkin yapılan iptal başvurusunu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmederek başvuruyu reddetti.

Düzenleme Ne Getiriyor?

Kararla birlikte nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin tüzel kişilikleri kaldırılarak köy statüsüne geçirilmesinin önü açıldı.

Bu dönüşümün, ilk yapılacak yerel seçimlerden itibaren uygulanacağı belirtildi.

Başvuruda Neler Savunulmuştu?

Başvuruda, düzenlemenin kamu yararına hizmet etmediği, küçük yerleşim yerlerinde nüfus kaybını artırabileceği ve idari yapıda ani değişimlere yol açabileceği öne sürülmüştü.

Ayrıca nüfus verilerine dayalı bu tür değişikliklerin hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleriyle çeliştiği iddia edilmişti.

AYM Gerekçesini Açıkladı

Mahkeme kararında, belediyelerin kurulması veya tüzel kişiliğinin kaldırılmasının kanunla düzenlenmesinin anayasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekildi.

Kararda, düzenlemenin açık, net ve uygulanabilir olduğu vurgulanarak Anayasa’nın ilgili maddelerine aykırılık bulunmadığı ifade edildi.

“Daha Etkin Hizmet” Vurgusu

AYM, söz konusu düzenlemenin amacının kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması olduğunu belirtti.

Ayrıca, yerel yönetimlerin özerkliği ve hukuk devleti ilkesiyle çelişen bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi.

Seçim Süreci Etkilenmeyecek

Kararda, belediyelerin tüzel kişilikleri kaldırılırken mevcut seçilmiş yönetimlerin görev süresinin korunacağı ifade edildi.

Dönüşüm sonrası ise vatandaşların köy tüzel kişiliği kapsamında yeniden seçim yapma hakkına sahip olacağı belirtildi.