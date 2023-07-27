Hacızade, Ermenistan'ın Karabağ'daki Ermeni nüfusa Laçın-Hankendi yolunu kullanarak "insani yardım" adıyla sevkiyat yapma girişimini ve bu konuda Azerbaycan karşıtı iddiaları değerlendirdi.

2. Karabağ Savaşı sonrasında barış önerisinin Azerbaycan'dan geldiğini, ilişkilerin normalleştirilmesi hususunda bir dizi girişimde bulunduklarını söyleyen Hacızade, tüm bunlara rağmen Ermenistan'ın askeri güçlerini Azerbaycan topraklarından tam olarak çıkarmadığını ve Laçın yoluyla yasa dışı taşımacılık yaptığını hatırlattı.

Hacızade, Laçın yolunun suistimal edilmemesi için defalarca hem Ermenistan'a hem de uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunduklarını belirterek "Fakat Ermenistan suistimali sürdürdü. Azerbaycan da egemenlik hakkını kullanarak Laçın'da sınır kontrol noktası kurdu. Laçın sınır kontrol noktası hem Ermenistan'dan gelecek tehditlerin önlenmesi hem de Azerbaycan'ın Ermeni vatandaşlarının iki yönde yasal geçişini sağlamak için kuruldu." dedi.

Ermenistan'ın bu durumu kabullenemediğini söyleyen Hacızade, şunları kaydetti:

"Ermenistan konuyu siyasi manipülasyon aracına dönüştürdü ve Azerbaycan'ın Laçın yolunu kapattığına ilişkin asılsız iddialarda bulundu. Uluslararası kamuoyu nezdinde propaganda yapıyorlar. Azerbaycan'ı Uluslararası Adalet Divanına şikayet ettiler ve Laçın'daki kontrol noktasının kaldırılmasını istediler. Uluslararası Adalet Divanında 6 Temmuz'da oy birliği ile alınan kararla Ermenistan'ın talebi reddedildi. Azerbaycan'ın egemen topraklarında sınır kontrol noktası kurması yasal bir adımdır. 'Bölgede insani kriz yaşanıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Her gün Uluslararası Kızılhaç Örgütünün aracılığıyla Ermeni vatandaşlar sınırı geçiyor."

Hacızade, daha önce Laçın yolu ile büyük hacimli yüklerin geçişine olanak sağlandığını hatırlatarak "Fakat 15 Haziran'da sınır muhafızlarımıza ateş açılması, Uluslararası Kızılhaç Örgütünün araçlarıyla kaçak mal taşınması gibi durumlar yaşandı. Bu tür durumların önlenmesi için Azerbaycan sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de bu yolun kullanılabileceğini açıklamıştı. Fakat Ermeni tarafı Ağdam-Hankendi yolunun kullanılmasına mani oluyor ve sahte iddialarda bulunuyor." diye konuştu.

Bazı Avrupalı yetkililerin konuya ilişkin Azerbaycan'ı eleştiren açıklamalarına da değinen Hacızade, "Azerbaycan yük sevkiyatı için alternatif yollar öneriyor. Hem Ermenistan hem uluslararası kamuoyunun bu çabaları destekleyeceğini ümit ediyoruz. Yüklerin Ağdam'dan taşınmasına engel olmaları, bölgede insani kriz olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve siyasi manipülasyon yapıldığını ortaya koyuyor." dedi.

Hacızade, ülkeye getirilen ya da götürülen yüklerle ilgili prosedürlerin hukuk kuralları çerçevesinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek "Ermeni nüfusun entegrasyonunu hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Karabağ'da yaşayan Ermenileri kendi vatandaşımız olarak görüyoruz ve onların anayasamıza uygun şekilde ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal hayatına entegrasyonu yönünde diyalog yürütülmesinde kararlıyız. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde Ermeni nüfusun entegrasyonu bölgede barış ve istikrar açısından çok önemli bir etkendir." ifadelerini kullandı.