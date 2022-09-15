Ermenistan'ın kışkırtmaları nedeniyle Azerbaycan sınırında Karabağ Savaşı'ndan sonra sağlanan ateşkes ortadan kalktı.

İki ülke sınırında şiddetli çatışmalar yeniden başladı..

Azerbaycan birlikleri, Karabağ Savaşı'nda Ermeni mevzilerini yerle bir eden Türk SİHA'larını yeniden havalandırdı.

Azerbaycan ordusu, karşı tarafa ağır kayıplar verdirdi.

400 Ermeni askeri öldürüldü

Çatışmalara ilişkin son verileri paylaşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 400 Ermenistan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada ayrıca "Ermeni güçlerine ait askeri cephanelikler ve savunma sistemleri de imha edildi." denildi.

Ermenistan'ın kışkırtmaları nedeniyle Azerbaycan sınırında Karabağ Savaşı'ndan sonra sağlanan ateşkes ortadan kalktı.

İki ülke sınırında şiddetli çatışmalar yeniden başladı..

Azerbaycan birlikleri, Karabağ Savaşı'nda Ermeni mevzilerini yerle bir eden Türk SİHA'larını yeniden havalandırdı.

Azerbaycan ordusu, karşı tarafa ağır kayıplar verdirdi.

400 Ermeni askeri öldürüldü

Çatışmalara ilişkin son verileri paylaşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 400 Ermenistan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada ayrıca "Ermeni güçlerine ait askeri cephanelikler ve savunma sistemleri de imha edildi." denildi.