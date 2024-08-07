Edinilen bilgilere göre, baba-kız serinlemek amacıyla gölete girdi. Ancak, göletin derin olduğunu tahmin edemeyen baba ve kızı bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda Mesut Çelik ve kızının cansız bedenine ulaştı.

Yerel halk ve olay yerine intikal eden ekipler, yaşanan bu acı olayın derin üzüntüsünü yaşadı. Çelik ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen yetkililer, bu tür üzücü olayların önüne geçebilmek için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu