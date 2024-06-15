Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından Babalar Günü vesilesiyle özel bir kahvaltı programı düzenlendi.

Programa, gazi ve şehit babaları başta olmak üzere kent protokolü yoğun katılım sağladı.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve İl Müftüsü Abdurahman Kotan şehitler için dualar etti.

Katılımcılar, anlamlı bir günün sabahında bir araya gelerek hem Babalar Günü'nü kutladı hem de şehitlerimizi rahmetle andı.

Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli Program Sonunda Yaptığı Konuşmada bu tür etkinliklerin gazi ve şehit aileleri için manevi önemine değinerek, Şunları Söyledi:

"Bugün burada, vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızı ve onların geride bıraktığı aileleri onurlandırmak için toplandık. Babalar Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu kahvaltı, onların fedakarlıklarını bir kez daha hatırlatmak için bir vesiledir," dedi.

Daha sonra Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da babalar gününün önemine değinerek programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ise herkesin kurban bayramını tebrik etti.

Program, duygu dolu anlarla sona ererken katılımcılar, bu anlamlı organizasyonu düzenleyen Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'ne teşekkürlerini iletti.