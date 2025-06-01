2025 Babalar Günü Ne Zaman?

Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanır. 2025 yılında Babalar Günü 15 Haziran Pazar günü kutlanacaktır. Bu özel gün için hazırlıklara şimdiden başlamak, hem ekonomik hem de anlamlı bir hediye bulmak adına oldukça önemlidir.

Babalar Günü İçin Hediye Önerileri (2025)

Babaya alınacak hediye seçiminde kişisel ilgi alanlarını göz önünde bulundurmak, hediyeyi daha özel kılar. İşte farklı kategorilerde 2025 Babalar Günü için hediye fikirleri:

1. Klasik ve Şık Hediyeler

Deri cüzdan

Kaliteli bir saat

Özel tasarım kravat ve kol düğmesi seti

2. Teknoloji Sever Babalar İçin

Akıllı saat veya bileklik

Bluetooth hoparlör

Gürültü engelleyici kulaklık Diyanetten Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! İçeriği Görüntüle

3. Hobisi Olan Babalara

Balıkçılık ekipmanları

Kamp malzemeleri

Kitap ve dergi aboneliği

4. Kişiye Özel Hediyeler

İsim yazılı kalem veya ajanda

Özel mesajlı fotoğraf çerçevesi

El yapımı kupa veya t-shirt

5. Sağlık ve Bakım Ürünleri