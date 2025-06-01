2025 Babalar Günü Ne Zaman?
Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanır. 2025 yılında Babalar Günü 15 Haziran Pazar günü kutlanacaktır. Bu özel gün için hazırlıklara şimdiden başlamak, hem ekonomik hem de anlamlı bir hediye bulmak adına oldukça önemlidir.
Babalar Günü İçin Hediye Önerileri (2025)
Babaya alınacak hediye seçiminde kişisel ilgi alanlarını göz önünde bulundurmak, hediyeyi daha özel kılar. İşte farklı kategorilerde 2025 Babalar Günü için hediye fikirleri:
1. Klasik ve Şık Hediyeler
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Deri cüzdan
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Kaliteli bir saat
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Özel tasarım kravat ve kol düğmesi seti
2. Teknoloji Sever Babalar İçin
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Akıllı saat veya bileklik
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Bluetooth hoparlör
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Gürültü engelleyici kulaklık
3. Hobisi Olan Babalara
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Balıkçılık ekipmanları
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Kamp malzemeleri
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Kitap ve dergi aboneliği
4. Kişiye Özel Hediyeler
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İsim yazılı kalem veya ajanda
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Özel mesajlı fotoğraf çerçevesi
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El yapımı kupa veya t-shirt
5. Sağlık ve Bakım Ürünleri
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Tıraş makinesi veya seti
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Masaj aleti
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Spor salonu üyeliği