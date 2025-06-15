Babalar Günü dolayısıyla Kahramanmaraş’ta mikrofon uzatılan vatandaşlar, babanın aile yapısındaki yeri ve toplumsal değerine dair anlamlı değerlendirmelerde bulundu.

Aksu Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, babaların yalnızca aile geçimini sağlayan bir birey olmanın ötesinde, çocuklar için birer rehber, güven kaynağı ve karakter inşasında önemli bir figür olduğunu ifade etti.

Görüş bildiren bazı vatandaşlar, baba sevgisinin ve desteğinin çocukların kişilik gelişiminde belirleyici olduğuna dikkat çekti. Babasını kaybettiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Baba, ailenin direğidir,” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Vatandaşlar ayrıca Babalar Günü’nün sadece bir kutlama değil, aile içindeki dayanışma ve saygının yeniden hatırlanması için de önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Yapılan röportajlar, kent genelinde baba figürüne duyulan saygının ve manevi bağlılığın güçlü bir şekilde devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.