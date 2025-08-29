Kahramanmaraş’ta oyun oynarken bacağı demir mazgala sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sitede arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuğun ayağı demir mazgala girdi. Durumu fark eden çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, titiz bir çalışma yürüterek çocuğun mazgala sıkışan bacağını kurtardı.

Yaşanan olayda çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çevredekiler başarılı müdahalelerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.