1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şahin A. ile tutuksuz sanıklar Hamit T, Ahmet F. T, Ali E. Ç, Hülya K, Lutfi V, Ömer F. T. ve İsmail A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Hasan T. ile Alper Ö.D. ise duruşmaya katılmadı.

Davaya yeni dahil müştekiler beyanlarında, sanıklardan şikayetçi oldu ve cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını talep etti.

Tutuklu sanık Şahin A. savunmasında, kendisinin firma sahibi olduğunu ve inşaat yapımıyla alakalı teknik bilgilerinin olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, ara karında, eksiklerin giderilmesi, tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanığın mevcut durumlarının devamına hükmederek, duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)