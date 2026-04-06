Tarım Arazilerinde Yeni Dönem Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte tarım arazilerinin korunması ve planlı kullanımı için izinsiz yapılaşmaya karşı denetimler ciddi şekilde artırıldı. Tarımsal bütünlüğü bozacak yapılaşmalara artık izin verilmeyecek.

Bağ Evi İçin Yeni Şartlar Geldi

Yeni yönetmeliğe göre bağ evi yapmak isteyenlere önemli sınırlamalar getirildi:

En az 5 dönüm arazi şartı

Yapı taban alanı 30 metrekareyi geçemeyecek

Aynı parselde sadece 1 yapı yapılabilecek

Ayrıca, bir aile aynı bölgede yalnızca bir bağ evi inşa edebilecek.

Kaçak Yapılar Yıkılacak

Tarım arazilerinde izinsiz yapılan tüm yapılar için yıkım süreci başlatılacak.

İlgili belediye veya il özel idarelerine bildirilen kaçak yapıların 1 ay içinde yıkılması gerekiyor. Bu süre içinde işlem yapılmazsa, yıkım doğrudan bakanlık tarafından gerçekleştirilecek ve masraflar ilgililerden tahsil edilecek.

Denetimler Dijital Takibe Alındı

Yeni sistemle birlikte tarım arazileri artık dijital platformlar üzerinden takip edilecek.

Mevzuata aykırı kullanım tespit edilen arazilerin tapu kayıtlarına “amacı dışında kullanılmıştır” şerhi düşülecek. Bu şerh kaldırılmadan satış veya işlem yapılamayacak.

Kurul İzni Olmadan Yapı Yok

Tarım arazilerinde yapılacak her türlü yapı için artık Toprak Koruma Kurulu onayı gerekecek.

Kurul izni olmadan hiçbir proje hayata geçirilemeyecek. Kurulların her ay düzenli toplanması zorunlu hale getirildi.

Bungalov ve Hobi Bahçelerine Sıkı Denetim

Son yıllarda artan bungalov ve hobi bahçesi yapılaşmaları da yeni düzenleme kapsamında mercek altına alındı.

İzinsiz parsel bölme ve satış yapanlara yönelik ise suç duyurusu yapılacak.

Zeytinlik ve Tarım Alanlarına Özel Koruma

Yeni düzenleme ile zeytinlikler ve dikili tarım arazileri için de özel koruma getirildi.

Belirli yoğunlukta ağaç bulunan araziler “dikili tarım arazisi” sayılacak ve bu alanlarda yapılaşma ciddi şekilde sınırlandırılacak.

Amaç: Tarımı Korumak ve Geleceğe Taşımak

Yetkililer, düzenlemenin temel amacının tarım arazilerinin parçalanmasını önlemek ve üretimi korumak olduğunu vurguluyor.

Yeni kurallarla birlikte hem kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.