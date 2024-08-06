Günümüzde sağlık ve yaşam kalitesi konularında yapılan araştırmaların odağında yer alan konulardan biri de bağırsak florası. Bağırsak florasının doğru işleyişi genel sağlık durumundan zihinsel kapasiteye kadar pek çok faktörü olumlu yönde etkiler.

Üstelik yapılan araştırmalara göre sindirim sistemi ve bağırsak florasındaki dengeleyici bakteriler metabolizma, bağışıklık sistemi ve hatta psikolojik sağlığımız üzerinde hayati bir rol oynamakta.

Bu sebeple bağırsak florası sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için gittikçe daha fazla önem kazanmakta. Peki bağırsak florası nasıl bozulur? Bozulan bağırsak florası nasıl düzelir?

konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Diyetisyen Halime Demirciler önemli açıklamalarda bulundu.