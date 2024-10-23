Bu dönemdeki çocukların bağışıklığını güçlendiren doğal ürünler arasında polen öne çıkıyor.

Kahramanmaraş'ta "Bal Doktoru" olarak tanınan Balcı Nusret Sapsız, polenin faydalarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini Aksu Haber ile paylaştı.

Polenin çocuklarda önemli bir iyileşme sağladığını belirten Nusret Sapsız, bu doğal mucizenin içeriğinde yer alan faydalı vitamin ve minerallerin sağlıklı sistemi üzerinde büyük etkisi olduğunu vurguluyor.

Sapsız, polenin çocukları için neden bu kadar faydalı olduğunu şu sözlerle açıklıyor