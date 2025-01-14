MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Konuşmasında barışı ve istikrarı vurgulayan Bahçeli, savaşların toplumlara hiçbir kazanç sağlamadığına dikkat çekti.

Bahçeli, "Barışın kaybedeni, savaşın kazananı olmaz. O halde barışla herkesin kazanması için hazırız ve buradayız" Diyerek kararlı tutumunu ortaya koydu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "İnşallah Türkiye terörsüz bir Türkiye olacak, bunda da herkesin katkısı bulunacaktır" dedi.