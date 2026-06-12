Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Cahit Zarifoğlu Akıl ve Zekâ Oyunları İl Ligi 3. Tur Final Müsabakaları, Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Strateji, mantık ve centilmenliğin ön planda olduğu organizasyonda ilkokul ve ortaokul öğrencileri, aylar süren hazırlıklarının ardından zeka ve becerilerini sergileyerek kıyasıya mücadele etti. Bahçeşehir Koleji’nin modern kampüs ortamında hazırlanan özel turnuva alanları ve kusursuz organizasyon yapısı ise eğitim camiası tarafından takdirle karşılandı.

Turnuva sonunda ilkokul kategorisinde Süleyman Demirel İlkokulu birinciliği elde ederken, ortaokul kategorisinde Çevrepınar Ortaokulu zirvede yer aldı. Bireysel kategorilerde ise öğrenciler farklı oyunlarda gösterdikleri başarılarla ödüllendirildi.

Bahçeşehir Koleji’nin güçlü eğitim altyapısı, öğrencilere sunduğu imkanlar ve nitelikli ev sahipliği ile turnuvaya ayrı bir değer kattığı vurgulanırken, organizasyonun hem akademik hem de sosyal gelişime önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Ödül töreninde dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından madalyaları takdim edilirken, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tüm öğrencilere, öğretmenlere ve organizasyona katkı sunan Bahçeşehir Koleji’ne teşekkür etti.