"Türk deniz kuvvetleri tarihinde bir dönüm noktası"

Bugün bizim için gerçekten onur ve gurur günü. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'nin emin adımlarla ilerlediğinin de somut göstergelerinde biriyle karşı karşıya burada. Bu bir anlamda Türk deniz kuvvetleri tarihinde bir dönüm noktası diyebiliriz. Bizim mühendislerimizin, işçilerimizin, ustalarımızın, vakıf şirketlerimizin, özel sektörün, üniversitelerimizin ve kamunun el ele verdiği zaman neler yapabileceğini, yerli ve milli savunma sanayiimizin daha nerelere gidebileceğini hem de bir habercisi bu. İnşallah bu şekliyle ilerlemeye devam edeceğiz. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak, dost ve müttefiklerimizle iş birliği halinde onların ihtiyaçlarını karşılamak dahil konulardaki çalışmalarımızı aksaksız, eksiksiz büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz.

"TCG Anadolu'nun barış zamanında da yapabileceği çok önemli faaliyetler var"

İçinde bulunduğumuz geminin sadece seferde değil aynı zamanda barış zamanında da yapabileceği çok önemli faaliyetler var. Nitekim bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem sırasında da diğer gemilerimizle, İskenderun gemimizle, Bayraktar ve Sancaktar gemilerimizle vatandaşlarımızın yaralarını sarma konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik. TCG Anadolu’yu bu tür faaliyetlerde çok daha başarılı bir şekilde, çok daha süratli ve kapsamı bir şekilde yapma fırsatı bulacağız. O bakımdan da bu geminin faaliyetleri önemli.

"85 milyonun gurur, sevinç, heyecan duyacağı uygulama içindeyiz"

Seyirle Sarayburnu’ndan demir aldık. Marmara Denizi’nde bir manevra yapıyoruz ve daha sonra Boğaz’a girmek suretiyle Karadeniz istikametinde seyir devam edecek. Saat 12’de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı Dolmabahçe Sarayı’nda selamlayacağız. Aynı anda uçaklarımızla, hava kuvvetlerimiz de bu faaliyeti destekleyecekler. Güzel bir görüntü olacak inşallah. Hepimizin, bütün vatandaşlarımızın, 85 milyonun gurur, sevinç, heyecan duyacağı uygulama içindeyiz.

"Değişik il ve ilçelerimizde gemimizle vatandaşımızı buluşturacağız"

10 Nisan’da gemimizi teslim alırken Sayın Cumhurbaşkanımız bu onuru, bu sevinci, bu heyecanı sadece biz değil tüm vatandaşlarımız da yaşasın direktifiyle gemiyi Sarayburnu’na getirdik. Daha sonra da inşallah diğer illerimizde de bu geminin vatandaşlarımız tarafından görülmesini bu heyecanı paylaşmasının imkanını sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde İzmir başta olmak üzere değişik il ve ilçelerimizde gemimizle vatandaşımızı buluşturacağız. Bu da bizim için ayrı bir sevinç kaynağı olacak.