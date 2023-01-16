Çavuşoğlu, ABD'den F-16 alımıyla ilgili, "ABD Kongresi'nde görüşmeler sürüyor, süreç olumlu ilerliyor" dedi.

"F-16’da askeri müzakereler tamamlandı. ABD Savunma Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. Şimdi yönetim Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gayriresmi bir şekilde Kongre'ye bildirimde bulundu. Her iki kanatta da Dış İlişkiler Komisyonu Başkanları ve de en tecrübeli üye dörtgüçlüye bildiriyor. Daha sonra buradan itiraz gelmezse bu süreç tamamlanıyor. Resmi bildirim oluyor. ABD Kongresinin, Başkan'ın bu yöndeki talebini yüzde 51 ile reddetme ihtimali var. Eğer bu olursa Başkan, tekrar gönderir. Eğer bu olursa bu kez üçte iki çoğunlukla reddedilmesi gerekir. Her düzeyde yönetimle anlaşmalar sağlandı ve özellikle yönetimin bunun sadece Türkiye için değil NATO için de önemli olduğunu vurgulaması da önemlidir. Burada tabi irade yönetimde. Yönetim işleyiş sürecinde kararlı durursa bir sorun yaşanmaz. Biz şartlı olarak bir ürün almak istemeyiz."