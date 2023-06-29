Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Hakan Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.

Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Riad e-Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.