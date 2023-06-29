Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Hakan Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.
Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Riad e-Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Hakan Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.
Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Riad e-Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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