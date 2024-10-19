Bakan Fidan basın toplantısında "Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. Savaşın yayılma riski hafife alınmamalı" dedi.

Bölgesel tehditlerin de değerlendirildiğini aktaran Bakan Fidan, "Gazze'de soykırıma devam eden İsrail Lübnan'ı da kana bulamaya devam ediyor. Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da bu savaşın içine çekmeye çalışıyor. İran'ın petrol ve nükleer tesislerini vurmakla tehdit ediyor. İsrail'in saldırgan tutumu İran'ı meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN TÜM BÖLGEYE YAYILMA RİSKİ HAFİFE ALINMAMALI"

İsrail'in saldırgan eylemlerine son vermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "İsrail uluslararası hukuku açık bir biçimde ihlal eden eylem ve söylemlerine son vermek zorundadır. Krizin başından beri yaptığımız uyarı tekrarlamak istiyorum. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı." ifadelerini kullandı.

Bölgede acil ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmak zorundalar. Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz. Bu konuda sağduyulu ve soğukkanlı davranılması gerektiğini savunuyoruz. Mevcut gerilimi azaltmak için Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmelidir. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını bitirmelidir ve her türlü saldırgan tavırdan vazgeçmelidir."