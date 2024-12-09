Operasyon kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren SMO, ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

Böylece askeri muhalifler, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını kurtardı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye’deki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan, “Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye, bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, refah, güvenlik ve istikrarının sağlanması için üzerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir. Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış olan Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır. Suriye halkının da bu altın fırsatı iyi değerlendireceğine inanıyoruz. DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan fayda sağlamasının önlenmesi Suriye'yi terörizm için güvenli liman olmaktan çıkartacaktır. Bunun için de her türlü çalışmamıza kararlılıkla devam edeceğiz.