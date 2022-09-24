Kahramanmaraşlı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bakan Kirişçi, eleman bulmakta zorluk çeken çiftçilere yönelik bakanlığın projelerini sıraladı.

Konuşmasının devamında Kirişçi, “Türkiye’nin gıda üretiminde planlamaya gidiyoruz” dedi.