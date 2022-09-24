Kahramanmaraşlı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bakan Kirişçi, eleman bulmakta zorluk çeken çiftçilere yönelik bakanlığın projelerini sıraladı.
Konuşmasının devamında Kirişçi, “Türkiye’nin gıda üretiminde planlamaya gidiyoruz” dedi.
Kahramanmaraşlı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bakan Kirişçi, eleman bulmakta zorluk çeken çiftçilere yönelik bakanlığın projelerini sıraladı.
Konuşmasının devamında Kirişçi, “Türkiye’nin gıda üretiminde planlamaya gidiyoruz” dedi.
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