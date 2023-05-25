Tarım ve Orman Bakanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci Şehrin Farklı Noktalarında 14 Mayıs Seçimleri Sonrasında Teşekkür Edebilmek Adına Vatandaşlarla Buluşmayı Sürdürüyor.

Bu Kapsamda Dulkadiroğlu İlçesine bağlı beşenli mahallesinde Vatandaşlarla Bir Araya Gelen Bakan Kirişci Beraberindeki Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Teşkilat Mensupları Burada Alınan Yüksek Oy Oranları Dolayısıyla Onlara Teşekkür Etti.

Burada Açıklamalarda Bulunan bakan Kirişci, en fazla oy Oranına sahip mahallenin beşenli olduğunu Belirterek Bunu Yükseltmek İçin Hep Birlikte Çalışmak Gerektiğinin Altını Çizdi.