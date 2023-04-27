Tarım Ve Orman Bakanı Aynı Zamanda Ak parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Anadolu Medyası Ortak Yayınında “Anadolu Soruyor” Programının Canlı Yayın Konuğu Oldu.
Programda Bakan Kirişci, Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür, Çay TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır Ve Olay Medya Yönetim Kurulu Başkanı Raci Dölek’in Sorularını Yanıtladı.
Bakan Kirişci programda, Kahramanmaraş’ta yaraların sarılması adına yapılan faaliyetlerle ilgili son durumu paylaştı.
Konuşmasının Devamında Bakan Kirişci, seçim süreci hakkında konuştu.
Bakan kirişci son olarak, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin 2023 yılı tarımsal amaçlı su kullanım bedellerinin yüzde 50'sini bakanlık olarak karşılanmasının detaylarını paylaştı.