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Bakan kirişci son olarak, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin 2023 yılı tarımsal amaçlı su kullanım bedellerinin yüzde 50'sini bakanlık olarak karşılanmasının detaylarını paylaştı.

Bakan Kirişci programda, Kahramanmaraş’ta yaraların sarılması adına yapılan faaliyetlerle ilgili son durumu paylaştı.

Programda Bakan Kirişci, Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür, Çay TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır Ve Olay Medya Yönetim Kurulu Başkanı Raci Dölek’in Sorularını Yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Türkoğlu'nda Çiftçilerle Bir Araya Geldi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Türkoğlu'nda Çiftçilerle Bir Araya Geldi

Tarım Ve Orman Bakanı Aynı Zamanda Ak parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci , Anadolu Medyası Ortak Yayınında “ Anadolu Soruyor ” Programının Canlı Yayın Konuğu Oldu.

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