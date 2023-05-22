Bakan Kirişci İlk Olarak Konteyner Kentte Bulunan Vatandaşları Ziyaret Ederek Onlarla Hasbihal Etti.

Daha Sonra Bakan Kirişci, Depremde Hayatını Kaybeden Ailelerin Taziyelerine Katılarak Dualar Etti.

Bakan Kirişci Son Olarak Ekinözü İlçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a En Çok Destek Veren Mahallelerin Temsilcilerine Teşekkür Belgesi Takdim Etti.

Burada Vatandaşlara Hitap Eden Bakan Kirişci, 14 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza büyükşehirler arasında en fazla desteği veren Kahramanmaraşlı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Dedi.

