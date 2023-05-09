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Bakan Kirişçi konuşmasının devamında çiftçi kayıt sisteminde bakanlığın şuan ki desteği 57,6 milyar lira olduğunu söyledi.

Bakan Kirişci, burada 2023 genel seçimlerinin bir beka seçimi olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli’de halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli’de halka hitap etti

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