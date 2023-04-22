Kirişci, depremden etkilenen tüm iller için 3,4 milyar lira destek verdiklerini söyledi.
Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta 12 bin 561, 11 ilde ise 50 binin üzerinde kişinin depremde hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Kirişci, depremden etkilenen tüm iller için 3,4 milyar lira destek verdiklerini söyledi.
Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta 12 bin 561, 11 ilde ise 50 binin üzerinde kişinin depremde hayatını kaybettiğini hatırlattı.
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