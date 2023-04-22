Kirişci, depremden etkilenen tüm iller için 3,4 milyar lira destek verdiklerini söyledi.



Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta 12 bin 561, 11 ilde ise 50 binin üzerinde kişinin depremde hayatını kaybettiğini hatırlattı.