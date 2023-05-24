Bu kapsamda Onikişubat Belediyesini ziyaret eden Bakan Kirişci Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Asrın felaketinin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan kirişci, seçimlerde verilen desteklerden dolayı teşekkür etti. 28 Mayıs seçimlerinde de desteklerin devam etmesini istedi.

Programın ardından aksu haber’e konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ziyaretlerinden dolayı Bakan Kirişci’ye teşekkür etti.

Tarım ve orman bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise verilen desteklerle birlik ve beraberliğin güçleneceğini belirtti.