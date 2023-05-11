Kirişci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı tesisin, AB'den alınan 18 milyon Avroluk bütçeyle Ekim 2022'de hizmete alındığını anlattı.

Kullanılan her türlü suyun arıtılması, her türlü atık maddenin en iyi şekilde değerlendirilmesinin temel hedefleri olduğunu dile getiren Kirişci, "Bu tesiste atıkların biyogaza ve onun da çevrimle elektriğe dönüştürülmesi ve bu elektriğin de buranın ihtiyacı olan enerjinin yüzde 60'ı gibi önemli bir bölümünü karşılıyor olması çok önemli." dedi.

Herkesin suyu en verimli, en etkin, israf etmeden kullanması gerektiğine işaret eden Bakan Kirişci, şöyle konuştu: