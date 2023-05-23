Bu Kapsamda Türkoğlu İlçesi Kılı Düğün Salonunda Vatandaşlarla Bir Araya Gelen Bakan Kirişci Beraberindeki Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Ve Teşkilat Mensupları Burada Alınan Yüksek Oy Oranları Dolayısıyla Onlara Teşekkür Etti. Ardından Açıklamalarda Bulunan Tarım Ve Orman Bakanı Ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci Alınan Oy Oranının Çok Güzel Olduğunu Belirterek Bunu Yükseltmek İçin Hep Birlikte Çalışmak Gerektiğinin Altını Çizdi. Ak Partinin Çok Köklü Bir Siyasi Hareket Olduğunu Söyleyen Bakan Kirişci Yapılan Bütün Engellemelere Rağmen Millet İçin Millet Yolunda Canla Başla Çalışmaya Devam Edeceklerine Dikkat Çekti. Konuşmaların Ardından Bakan Kirşici Ve Beraberindekiler 14 Mayıs Seçimlerinde En Yüksek Oy Oranı Çıkartan Üç Mahalle Başkanına Teşekkür Belgesi Takdim Etti.

