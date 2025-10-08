Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerin ardından TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutlarına taşınan Mehmet ve Hatice Koyunlu çiftinin mutluluk dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında, depremde evleri tamamen yıkılan çiftin devlet desteğiyle yeniden hayata tutunduğunu ve hayvancılıkla uğraşmaya başladığını vurguladı. Kurum, “Biz taş üstüne taş değil, umut üstüne hayat inşa ediyoruz. Bu kadar güzel bir sonuca vesile olduğumuzu tahmin etmiyorduk. Yüzlerce sevinç için sözümüzü tamamlamaya çok az kaldı” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videoda konuşan Mehmet Koyunlu, yeni evlerine kavuşmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi. Anahtarını alır almaz evlerine taşındığını anlatan Koyunlu, “Devlet bana villa yapmış. Evin önüne geldiğimde ‘Dünya benim oldu’ dedim. İçeri girdiğimizde adeta cennete gelmiş gibi olduk. Allah devletimize zeval vermesin. Murat Kurum buralara gelsin, ben ona koç keseceğim” sözleriyle duygularını paylaştı.

Deprem sonrası yaşadıkları zorluklara rağmen umutlarını kaybetmediklerini belirten Hatice Koyunlu ise, hayatını kaybeden kızının çocuğunun bakımını da üstlendiğini söyledi. “O depremler bizi mahvetti ama bu eve göçtükten sonra dünya bizim oldu. Çok çileler çektik ama bugünümüze şükrediyoruz. Allah bize musibet verdi ama aynı zamanda huzuru ve mutluluğu da verdi. Evimiz çok güzel, kullanışlı ve içinde huzur buluyoruz” diye konuştu. Koyunlu çifti, yeni hayatlarına kavuşmanın sevincini ve minnettarlığını samimi ifadelerle dile getirdi.