Kurum, Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yapılan inşaa çalışmalarına değindi.

Kurum, deprem bölgesinde yıl sonu itibarıyla konutların yüzde 45'inin vatandaşlara teslim edileceğini belirterek, "2025 yılı sonunda 11 ilde evine girmeyen afetzede kardeşimiz kalmayacak." dedi.

Deprem bölgesinden şantiyelerden örnekleri görsellerle sunan Bakan Kurum, tüm kent merkezlerinde yüzlerce projeye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Kurum, "Allah'ın izni, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, Cumhur İttifakı'mızın desteği, kalbimizde vatan ve millet sevdasıyla, aşkıyla 2025 yılı sonunda 11 ilimizde 453 bin yeni yuvamızı tamamlayacağız." dedi.

Bakanlık görevleri boyunca çok sayıda yurt dışı ziyarette bulunduğunu söyleyen Kurum, görüştüğü herkesin, "Biz ne böyle bir yıkım ne de böyle bir mücadele gördük. Aynı anda bu kadar konut üretimini kimse yapamaz, bu operasyonel kabiliyeti dünyanın hiçbir ülkesi gösteremez" dediğini aktardı. Kurum, "Biz de yabancı dostlarımızın teslim ettiği hakkı, teslim edemeyenlere buradan ifade edelim. Bu başarı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısıdır, devletine güvenen büyük Türk milletinin başarısıdır. Milletimizin gönlü ferah olsun, asla endişe etmesin. Bugün konuşanlar, tarih önünde söylediklerinden pişman olacaklar." ifadesini kullandı.