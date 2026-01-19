Bakan Kurum’un paylaştığı videoda, yapımı tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşların yaşadığı mutluluk dikkat çekti. Yeni yuvalarına kavuşan depremzedeler, hem sevinçlerini dile getirdi hem de devletin sağladığı destekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Paylaşımda, deprem sonrası başlatılan yeniden inşa çalışmalarında gelinen nokta gözler önüne serilirken, Kahramanmaraş’ta hayatın adım adım normale döndüğü vurgulandı. Güvenli ve modern konutlara taşınan ailelerin görüntüleri, bölgede yaraların hızla sarıldığını ortaya koydu.

Bakan Kurum, paylaşımında depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını belirterek, afetin ilk gününden bu yana sürdürülen çalışmalarla vatandaşların kalıcı ve güvenli yuvalarına kavuşturulmaya devam edildiğini ifade etti.