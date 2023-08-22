Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi seçimde verdiği vaatleri hayata geçiriyor.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçim arifesinde kamuoyuyla paylaştığı AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençleri de unutmadı.

Öyle ki müjdeli haber, üniversite öğrencilerine geldi.

Buna göre, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağı açıklandı.

Ardından binlerce öğrencinin gözü müjdenin ne zaman uygulanacağına ve ayrıntılarına çevrildi.

Vergisiz telefon çalışmaları Bakan Şimşek'e soruldu

Çalışmalar devam ederken konuya ilişkin bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek'e, vergi muafiyeti için bir çalışma olup olmadığı soruldu.

"Çalışmalar sürüyor"

Şimşek de, vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

Ancak detay paylaşamayacağını da ekledi.

"İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır"

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da, "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.

Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.