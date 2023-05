Turkuvaz Medya Grubu'nun İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlediği İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'nde konuşan Bakan Nebati, küresel finansın ağırlık merkezinin giderek daha belirgin şekilde Batı'dan Doğu'ya doğru kaydığını söyledi.

İstanbul Finansı Merkezi'nin önemine dikkati çeken Nebati, "İşte bugün bu finans merkezi tam olarak sembolik değeri maddi değerinden daha yüksek bir konumda olduğu bir yer. Ortaokullarda, liselerde İstanbul'u finans merkezi olarak okuruz. Tarih, kültür merkezi, sanayi merkezi olarak okuruz şehri tanımlarken. Ama şehri tanımladığımızda bir İstanbul Finans Merkezi yok. Düşünebiliyor musunuz? Onun için günümüzde finansal piyasalar arasında bu potansiyeli sağlayacak, ilişkiler bütününü gerçekleştirecek olan şey tam da burası ve hayallerimizin gerçekleştiği yer" sözlerini kullandı.

Finansal piyasalar ve reel sektör arasındaki ilişkinin sağlıklı ve güçlü olmasını ve finans sektörünün sağlam temeller üzerinde gelişmesini çok önemsediklerini vurgulayan Nebati, bu doğrultuda gereken tüm çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Son dönemde uygulanan yüksek faiz politikalarının bir sonucu olarak ABD ve AB ülkelerinde banka iflaslarına şahit olunduğunu anımsatan Nebati, finans sektörünün gelişimini desteklemek üzere altyapıya yönelik iyileştirmeleri hız kesmeden ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Nebati, katılım finans kanunu çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim çerçevemizi güçlendireceğiz. Selektif kredi politikalarımızla kredileri üretken alanlara yönlendiriyor, finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Böylece zaten birçok ülkeye kıyasla çok daha gelişmiş olan KOBİ ekosistemimizi, daha da ileri noktalara taşıyacağız" diye konuştu.

"İstanbul'u, dünyanın ilk 10 finans merkezinden biri yapmayı hedefliyoruz"

Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin, uluslararası sermaye akışını kolaylaştırarak Türkiye'nin yatırım çekme potansiyelini mutlak surette artıracağını söyledi. Nebati, "4 saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyar nüfus, 30 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe erişim sağlayan İstanbul'u, dünyanın ilk 10 finans merkezinden biri yapmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda gereken tüm çalışmayı yapmak için kesin kararlıyız" dedi.

Küresel resesyon senaryolarının konuşulduğu bir dünyada, bir yandan enflasyonun hızını giderek kesmeyi başarırken bir yandan da büyümeye, üretmeye, istihdam oluşturmaya, devam ettiklerini aktaran Nebati, "6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerileyen enflasyonla kararlı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Nasıl ki benzin ve motorin fiyatları 30 liralardan 20 liralara gerilediyse, LPG fiyatlarında istikrar sağlandıysa, ayçiçeği yağı fiyatlarında geçen yılki artış yoksa şu an fiyat artışı yaşanan ürünlerde de fiyat istikrarı sağlayacağız. Böylece bu ürünler üzerinden birilerinin siyaset yapmasını engelleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"'2 fotoğrafla ekonomi karşılaştırması yapacak kadar trolleşen zihniyetle ülke yönetilmez"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'de bir ay gibi kısa süre içerisinde yapılan toplu açılışların olduğu bir dönem yaşandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Onun için 'şu eksik, şu fazla' veya mevsimsel şartlarla birbirinden etkilenen, özellikle gıda fiyatları üzerinden belli sembolik sebze, meyveler üzerinden politika yapanlara, çok net olarak da hep aynı şeyi söylüyoruz; dışarıdan reçetelerle, ülkeyi tanımayan reçetelerle bu ülke yönetilmez. Eğer ülkeyi tanımak istiyorsanız buradaki finans merkezinde de olacaksınız, arabada da olacaksınız, fabrikada da olacaksınız. Her yerde her şeyi dinleyeceksiniz. Ekonomi öyle iki tane fotoğrafı koyup, bir enstantaneyi yakalayıp, kötü duruşu gösteren bir fotoğrafı koyup, 'Bu fotoğraf mı ekonomi yönetir? Bu fotoğraftaki mi ekonomiyi yönetir?' sorusunu soracak kadar trolleşen bir söylemle yönetilmez. Ne ekonomi böyle yönetilir, ne ülke böyle yönetilir. Bunun için bir vizyon gereklidir. 2 fotoğrafla ekonomi karşılaştırması yapacak kadar trolleşen bir zihniyetin bu ülkede ekonomi anlayışının ne olacağını da lütfen siz hesap edin."

"Faiz artırımından yana mısınız, değil misiniz? Çıkın bunu açıklayın"

Nureddin Nebati, muhalefetin enflasyon karşısında faiz artırımı dışında herhangi bir enstrümanı olmadığını söyledi. Nebati, şöyle devam etti:

"Faiz artırımından yana mısınız, değil misiniz? Çıkın bunu açıklayın. Söyleyemiyorlar. Çünkü tüm paydaşlarımız, finansal kuruluşlarımız, üreticimiz, tüketicimiz, sanayicimiz, iş dünyamız çok açık bir şekilde faiz artırımına karşı. Ama onların hayatları Ortodoks politikaları üzerine, faiz artırma üzerine kurulu ve dışarıdan empoze ettirilen reçetelerle hareket etme gibi bir dürtüleri var. O zaman net ol, öyle iki tane resim karşılaştırmasıyla ekonomi yönetilmez. Net olacaksın. Bak biz diyoruz ki 'Türkiye Ekonomi Modeli bizim modelimiz. Sahiplendik ve bunu devam ettireceğiz. Üretim, yatırım, istihdam, ihracat hedefimizle de cari açığı da azaltacağız.' Elbette ki şu anda dış ticaret açığı ve cari açıkla karşı karşıya kaldığımızı biz de biliyoruz. Ama bunlarla da mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz diyoruz. Sen ne diyorsun? Faiz arttıracak mısın? Artırmayacak mısın? Yöntemin ne olacak?

Şimdi '300 milyar dolar buldum' dedi, 'bulacağıma' dönüştü. 'Getirdim' dedi, 'getireceğime' dönüştü. 'Bunu önümüzdeki 5 yılda sağlayacağız' demeye geldi. Ben size söyleyeyim. Sen bu söylemle bırak 300 milyar doları, 300 dolar bulamazsın. Böyle ne uluslararası finans ne yerel finans çerçeveleri ne finansla ilgilenenler ne de sokaktaki vatandaşın günlük söylemlerinizle size destek vermeyeceğini hala anlamadınız. Kapalı kapılar ardında ve size ulaştırılan reçetelerle siz bir şeyleri söylemeye gayret ediyorsanız, sizi dinleyecek, düşünecek, anlayacak kimse olmaz bu ülkede. Tekraren soruyorum, beni karşılaştırdığın fotoğrafta, ekonomiyi teslim etmeyi düşündüğün kişinin faizi arttırıp arttırmayacağını soruyorum. Hakkımız yok mu? Çık bunu söyle. İkinci olarak, IMF ile pazarlık yaptın mı? Yapıyor musun ve IMF ile ilişkiyi geliştirecek misin?"

"Her alanda daha da güçlenmeye devam edeceğiz"

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde doğru zamanda, doğru adımları atarak ilerlemeye, milletin önünde yeni ufuklar açmaya, her alanda daha da güçlenmeye devam edeceklerini belirterek, "Önümüzdeki 5 yıllık dönemde, yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme kaydederek 1,5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz. Toplam istihdamımızı her geçen gün artırarak 38 milyon kişiye çıkartacağız. İhracatımızı en az 400 milyar dolara, turizm gelirlerimizi de 100 milyar dolara yükselteceğiz. Bu hedeflerden her birine, yine yan yana, yine birlikte ulaşacağız" şeklinde konuştu.