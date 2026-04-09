Burada konuşan Tekin, özel bireylerin sorunlarıyla ilgilenen başka kurumların da bulunduğunu, Bakanlık olarak onların eğitimleriyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Eğitim felsefelerinde hiçbir öğrencinin sistemin dışında ve ilginin uzağında bırakılmadığını vurgulayan Tekin, maarif anlayışının değerinin farklı öğrenen bireylere sağladığı imkanlarla ölçülebileceğine işaret etti.

Sistemde özel gereksinimli bireylerin eğitsel ihtiyaçlarının yeterince karşılanması durumunda orada adalet, insanlık, temel hak ve özgürlükleri koruma mantığı ve gerçek bir eğitim anlayışının olacağını aktaran Tekin, "Bu anlayışın gereği olarak bizim asıl hedefimiz, her bir öğrencimizin kendi fıtratına uygun bir gelişim zemini bulabileceği eğitimde fırsat eşitliğini amasız fakatsız tesis edebilmektir. Bizim fırsat eşitliği anlayışımızda ise öğrencilerin aynı yasal haklardan eşit biçimde faydalanmasının yanı sıra daha çok ihtiyacı olanların daha fazla desteklenmesi de esastır." dedi.

Bakan Tekin, Özel eğitim ihtiyacı olan bütün öğrenciler için dijital bir sistem olan ÖZDE'yi hayata geçirdiklerini belirtti.

Yakın zamanda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "Özel Eğitim Materyal Platformu"nu erişime açtıklarını hatırlatan Tekin, platformda özel eğitim alanındaki tüm paydaşların yararlanabileceği akademik destek içeriklerinden yaşam becerilerine, aile eğitiminden ölçme ve değerlendirme araçlarına kadar çok geniş bir içerik havuzu oluşturduklarının altını çizdi.

Bu altyapıyı daha kapsamlı bir öğrenme sistemi haline getirerek ÖZDE'yi hayata geçirdiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti: "ÖZDE, hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu bulunan evlatlarımız başta olmak üzere, özel eğitim ihtiyacı olan bütün öğrencilerimiz için tasarlanmış kapsamlı bir dijital öğrenme ortamıdır. Platformun içeriği, büyük bir emeğin ve titiz bir çalışmanın ürünüdür. ÖZDE'nin bünyesinde okuma-yazma, Türkçe, matematik ve bilişsel beceriler alanında 200'den fazla öğrenme çıktısı yer alıyor. Bu çıktılara bağlı binlerce etkileşimli içerik, oyun ve uygulama sayfası öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş durumda.

En önemlisi bu platform, öğretmen, veli ve öğrenciyi aynı hedef doğrultusunda buluşturan bir platform olması. ÖZDE, bu yönüyle öğrencinin emeğini koruyan, öğretmenin sınıftaki rehberliğini destekleyen ve velilerimizin de eğitim sürecinin aktif bir parçası olmasını sağlayan dijital bir altyapı. Kurduğumuz her bir sistemin, yaptığımız her bir yeniliğin merkezinde öğrencilerimizin gelişimi ile birlikte kuşkusuz en büyük emek sahibi olan öğretmenlerimizin desteği ve emeği var."