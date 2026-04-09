Meteoroloji Verileri Paylaşıldı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dikkat çekildi.

Bugün ve yarın birçok ilde kuvvetli yağış ve kar beklendiği belirtilerek olası risklere karşı uyarı yapıldı.

Bugün Bu İllerde Sağanak Etkili Olacak

Bugün için yapılan değerlendirmelere göre:

Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin çevreleri

Şanlıurfa’nın doğu kesimleri

Yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca:

Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleri

Yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Yarın Kar ve Sağanak Daha da Kuvvetlenecek

Yarın için uyarılar daha da dikkat çekici:

Elazığ, Bingöl, Tunceli (güney) → Kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur

→ Kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan → Yoğun kar ve karla karışık yağmur

Yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Akdeniz’de de Kuvvetli Yağış Var

Yarın ayrıca:

Osmaniye

Hatay kıyıları

Adana’nın doğusu

Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.

Vatandaşlara Kritik Uyarı

Bakanlık, vatandaşların:

Meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi

Zorunlu olmadıkça riskli bölgelere gitmemesi

Trafikte dikkatli olması

gerektiğini belirtti.