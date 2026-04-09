Meteoroloji Verileri Paylaşıldı
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dikkat çekildi.
Bugün ve yarın birçok ilde kuvvetli yağış ve kar beklendiği belirtilerek olası risklere karşı uyarı yapıldı.
Bugün Bu İllerde Sağanak Etkili Olacak
Bugün için yapılan değerlendirmelere göre:
- Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin çevreleri
- Şanlıurfa’nın doğu kesimleri
Yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ayrıca:
- Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleri
Yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Yarın Kar ve Sağanak Daha da Kuvvetlenecek
Yarın için uyarılar daha da dikkat çekici:
- Elazığ, Bingöl, Tunceli (güney) → Kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur
- Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan → Yoğun kar ve karla karışık yağmur
Yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Akdeniz’de de Kuvvetli Yağış Var
Yarın ayrıca:
- Osmaniye
- Hatay kıyıları
- Adana’nın doğusu
Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.
Vatandaşlara Kritik Uyarı
Bakanlık, vatandaşların:
- Meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi
- Zorunlu olmadıkça riskli bölgelere gitmemesi
- Trafikte dikkatli olması
gerektiğini belirtti.