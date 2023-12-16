Adalet Bakanı Yılmaz Tunç., Anadolu yayıncılar Federasyonu’nda Anadolu Sohbetleri programında, Sokak hayvanları konusunun önemli bir sorun haline geldiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sokak hayvanları konusunda Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’ın “Bir düzenleme olacak mı?” sorusuna cevap verdi.

Yılmaz Tunç, Sokak Köpekleri konusunda son zamanlarda çocuklar ve yaşlılara yönelik saldırıların gündeme geldiğini belirterek, “bu problemi çözen ülkeler olduğunu, o uygulamalara bakmak gerek aklın yolu bir, sokak hayvanlarının da korunması lazım, onları da sevmemiz gerek” dedi.

Tunç, “Sokak hayvanları konusunda belediyelere düşen görevler var. Kanunun verdiği görevler var. Bu görevlerin harfiyen yerine getirilmesi lazım” dedi.